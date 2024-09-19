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ВС РФ поразили главный центр специальной радиосвязи ГУР ВСУ

Кроме этого, российские войска поразили критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины.
2024-09-19 12:45:00
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о поражении главного центра специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ. 

Еще сообщается о том, что российским военнослужащим удалось поразить и важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины. 

Кроме этого, как отмечено в ежедневной сводке российского оборонного ведомства, ВС РФ поразили скопления живой силы и военной техники неприятеля в 142 районах. 

Также в Минобороны России отметили, что подразделения группировки войск «Юг» освободили населенный пункт Георгиевка на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ВСУ #ГУР #радиосвязь #Огневое поражение
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