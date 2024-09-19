ВС РФ поразили главный центр специальной радиосвязи ГУР ВСУ

Минобороны России сообщает о поражении главного центра специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ.

Еще сообщается о том, что российским военнослужащим удалось поразить и важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины.

Кроме этого, как отмечено в ежедневной сводке российского оборонного ведомства, ВС РФ поразили скопления живой силы и военной техники неприятеля в 142 районах.

Также в Минобороны России отметили, что подразделения группировки войск «Юг» освободили населенный пункт Георгиевка на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.