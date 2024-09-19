Расчет «Гиацинта» точечным ударом поразил ВСУ в курском приграничье

Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили бронетехнику и скопление боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области.

Артиллеристы всегда находятся в состоянии боевой готовности. На их счету множество уничтоженных мобильных групп врага. Огонь ведут по пунктам временной дислокации, а также по пунктам управления связью и РЭБ националистов.

«Настроение боевое, ко всему готов. Дотягиваемся до 28 километров. Поражали БМП, орудия и колонны, проезжающие мимо. Какие цели нам выдают - такие мы и поражаем. Оказываем поддержку нашим подразделениям», - рассказал заряжающий с позывным «Соловей».

Расчеты «Гиацинтов» работают в связке с операторами беспилотников. Своевременно полученные разведданные позволяют точнее наводиться и поражать врага по указанным координатам. Как говорят сами бойцы, главное не попасть под ответный огонь противника. Воздушная разведка боевиков тоже не дремлет.

«По ночам летают дроны. ПВО своевременно отрабатывает. Самое главное - маскировка и светомаскировка ночью. Чтобы ничего не светилось. Каждый выполняет свою задачу, боеприпасы подвозятся своевременно», - отметил старший офицер батареи с позывным «Байкал».

Для ведения огня расчеты буксируемых пушек используют осколочно-фугасные боеприпасы, способные поражать как живую силу, так и бронетехнику ВСУ. Стрельба может производиться с закрытых огневых позиций и без предварительной подготовки.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.