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Артиллеристы рассказали, как выдавливают ВСУ в Курской области

Расчет пушки «Гиацинт-Б» уничтожил гаубицы Д-30 противника.
2024-09-04 07:29:00
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» уничтожил две гаубицы Д-30 ВСУ в Курской области. Кадры боевой работы артиллеристов группировки войск «Север» опубликовало Минобороны России.

Расчеты из состава самоходного артиллерийского полка оборудовали позиции и ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают бронетехнику, огневые средства и скопления боевиков.

«На нашем счету есть две гаубицы Д-30. То есть мы занимаемся контрбатарейной борьбой», - рассказал командир орудия с позывным Ямал.

Кроме того, артиллеристы наносят удары по мобильным бронированным группам, пунктам временной дислокации боевиков ВСУ, пунктам управления связи и радиоэлектронной борьбы противника.

«Мы работаем и по пехоте, по сооружениям, которые они возводят, по технике. Работы много. Наши цели отодвигаются и отодвигаются. Мы выдавим их всех. И дальше пойдем. Победа будет за нами», - рассказал командир взвода с позывным Аскол.

Разведчики находят цели и корректируют огонь артиллеристов. Они работают с помощью БПЛА «Орлан-10» и «Суперкам», а также малых разведывательных беспилотников.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#разведка #Минобороны России #артиллерия #бпла #Курская область #Контрбатарейная борьба #Гиацинт-Б
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