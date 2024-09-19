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ВСУшник попросил русских пристрелить его, но те удивились и отказались

Военнослужащие ВС РФ ответили солдату ВСУ: «Мы в тебя стрелять не будем. Мы же русские».
2024-09-19 10:57:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятый в плен российскими бойцами Виктор Павлушин рассказал, как, оказавшись на передовой и поняв, что уйти от атаки наших дронов не удастся, решил сдаться. Видеозапись беседы с пленным командиром отделения 150-й отдельной механизированной бригады ВСУ публикует Министерство обороны РФ.

«Привезли на окраину Торецка, до позиций мы не дошли, накрыла нас артиллерия. Потом бегал ночь, прятался от дрона. Утром прятался в уцелевших домах, но дроны меня засекли. Я понял, что живым не буду. Думал застрелиться, но потом решил, выйду на открытую местность, пусть дрон или мина в меня прилетит», - заявил пленный.

Павлушин вышел на улицу, услышал работу генератора, понял, что рядом русские солдаты. Украинский военнослужащий в отчаянии обратился к российским солдатам с просьбой пристрелить его.

«Крикнул: "Мужики, пристрелите меня, только не мучайте". А они в ответ: "Мы в тебя стрелять не будем. Мы же русские". Взяли документы, посмотрели, ну так я попал в плен», - признался пленный.

Виктор был мобилизован. Подошли сотрудники ТЦК, когда он спокойно гулял по городу. Вручили повестку, пришлось идти в военкомат. Павлушин и представить не мог, с какими ужасами еще предстоит столкнуться в зоне боевых действий.

Пленный заявил, что командование не бережет людей, посылает на убой, относится как к расходному материалу, как к пушечному мясу. Моральный дух у украинских солдат очень низкий, никто не хочет воевать, констатировал Павлушин.

Накануне другой пленный рассказал, что мужчины не могут спокойно гулять по улицам украинских городов, кроме тех, кто в состоянии откупиться от ТЦК.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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