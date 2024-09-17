Боец Космос заявил, что его «Суперкам» залетает на 80 км в тыл ВСУ

Российские беспилотники, в частности дроны «Суперкам», научились заходить вглубь позиций ВСУ, также залетают в тыл противника на расстояние до 80 километров. Об этом рассказал «Звезде» оператор БПЛА с позывным Космос.

«Конкретно с моим расчетом мы в глубину заходили на 70-80 километров. Туда к ним ограничений нет, мы можем и глубоко в тылу, и на первой, и на третьей линии, и на середине зависнуть. Так что мы можем везде находиться», - заявил Космос.

На правом берегу Днепра операторы дронов не только в круглосуточном режиме мониторят ситуацию, но и фиксируют вражеские цели. Тут же по ним пускают ударные дроны. Естественно, приходится и отражать атаки вражеских БПЛА.

Военнослужащие укрываются в блиндажах, под кронами деревьев. Но иногда приходится работать прямо с берега. Полет зависит от расстояния до цели и условий.

Операторы себя называют новой сверхмалой авиацией. Военнослужащие понимают, что выполняют важнейшие задачи. Линия фронта тянется по реке, а на вражеский берег ведут исключительно воздушные коридоры.

«Работаем на краю берега Днепра, выполняем задачи подразведки, также поражение целей на переднем крае берега. Какие-то позиции, возможно, где-то РЭБ, но это редко бывает. Ну, в основном позиции, наблюдательные посты, блиндажи. Так, чуть шугаем их, они особо никуда не вылазят», - рассказал оператор БПЛА с позывным Кот.

Дроны выслеживают противника и пикируют на вражеские цели - боевые машины, склады боеприпасов, а также сбрасывают боеприпасы. А еще российские беспилотники сбивают БПЛА противника. Во время выполнения маневра операторы пользуются тактикой воздушного тарана и наносят украинским дронам удары. Общая задача операторов БПЛА - выиграть битву в воздухе.

Ранее другой оператор БПЛА с позывным Балтика отметил, что современные FPV-дроны способны преодолевать значительные расстояния и поражать вражеские объекты, что делает их достойной альтернативой артиллерийским боеприпасам. Под умелым управлением российских операторов беспилотники бьют там, где противник не ждет удара.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.