Помещение московского НПЗ загорелось в результате падения БПЛА

В результате падения уничтоженного беспилотного летательного аппарата в столице загорелось помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Об этом сообщает мэр города Сергей Собянин.

Глава столицы отметил, что загорелось техническое отдельно стоящее помещение, тушение локального возгорания началось.

«Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ . В данный момент происходит тушение локального возгорания», - говорится в его сообщении.

Изначально возгорание было пятой сложности, максимальной. Затем пожарные снизили его до второго, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Ранее Минобороны сообщило о 158 сбитых украинских БПЛА за ночь, из них два уничтожены над Москвой и семь над Московской областью.