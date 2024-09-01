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Помещение московского НПЗ загорелось в результате падения БПЛА

Происходит тушение возгорания, сообщает мэр столицы Сергей Собянин.
Мария Зайцева 2024-09-01 09:02:38
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

В результате падения уничтоженного беспилотного летательного аппарата в столице загорелось помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Об этом сообщает мэр города Сергей Собянин.

Глава столицы отметил, что загорелось техническое отдельно стоящее помещение, тушение локального возгорания началось.

«Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ . В данный момент происходит тушение локального возгорания», - говорится в его сообщении.

Изначально возгорание было пятой сложности, максимальной. Затем пожарные снизили его до второго, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Ранее Минобороны сообщило о 158 сбитых украинских БПЛА за ночь, из них два уничтожены над Москвой и семь над Московской областью.

#Москва #пожар #беспилотник #бпла #ВСУ #Сергей Собянин #огонь #мнпз
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