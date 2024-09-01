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Средства ПВО уничтожили 158 украинских беспилотников за ночь

Больше всего беспилотников уничтожено над Курской областью, за ночь было перехвачено 46 БПЛА.
Мария Зайцева 2024-09-01 08:19:16
© Фото: МО, Globallookpress

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России за ночь с 31 августа на 1 сентября. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что ВС РФ предотвратили попытки ВСУ совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа.

По данным ведомства, больше всего беспилотников, то есть 46, сбили над Курской областью. Над территорией Брянской области уничтожено 34, над Воронежской — 28, над Белгородской — 14, над Рязанской — восемь.

«Два – над Москвой, семь – над Московской областью, пять – над территорией Калужской области, четыре – над территорией Липецкой области, три – над территорией Тульской области, по два БпЛА над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей», - говорится в сообщении.

За прошлую ночь с 30 на 31 августа силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата за ночь.

#армия #Минобороны РФ #пво #беспилотник #бпла #атака #территория России
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