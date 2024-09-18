МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Губернатор Курской области сообщил о 2 сбитых ракетах и 27 БПЛА

О разрушениях и пострадавших не известно.
Владимир Рубанов 2024-09-18 06:58:02
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Системы ПВО в Курской области сбили за ночь на среду, 18 сентября, две украинские ракеты и 27 БПЛА самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.

Губернатор напомнил местным жителям, что нельзя приближаться к обломкам и трогать их. О находке нужно сообщить по телефону 112.

О последствиях на земле ничего не сообщается.

Накануне Минобороны России сообщило, что ВСУ потеряли за сутки до 400 боевиков в Курской области. Уничтожены четыре танка ВСУ, шведская БМП CV-90 и 14 бронемашин противника.

#пво #ракеты #бпла #беспилотники #Курская область #алексей смирнов #дроны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 