Губернатор Курской области сообщил о 2 сбитых ракетах и 27 БПЛА

Системы ПВО в Курской области сбили за ночь на среду, 18 сентября, две украинские ракеты и 27 БПЛА самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.

Губернатор напомнил местным жителям, что нельзя приближаться к обломкам и трогать их. О находке нужно сообщить по телефону 112.

О последствиях на земле ничего не сообщается.

Накануне Минобороны России сообщило, что ВСУ потеряли за сутки до 400 боевиков в Курской области. Уничтожены четыре танка ВСУ, шведская БМП CV-90 и 14 бронемашин противника.