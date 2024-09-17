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ВСУ потеряли до 400 боевиков за сутки в Курской области

Также противник лишился 19 единиц бронетехники, пяти орудий полевой артиллерии, пяти минометов, шести автомобилей и инженерной машины разграждения.
2024-09-17 14:05:32
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о потере ВСУ до 400 военнослужащих в Курской области за сутки.

«За сутки общие потери ВСУ составили до 400 военнослужащих», - говорится в сегодняшней сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

Помимо живой силы, противник понес потери в военной технике. За сутки уничтожены четыре танка ВСУ, шведская БМП CV-90 и 14 бронемашин. Также противник лишился пяти артиллерийских орудий, пяти минометов, шести автомобилей и инженерной машины разграждения.

С начала боев в Курской области потери украинской стороны превысили 14 200 человек. Также за этот период времени противник потерял на Курском направлении 119 танков, 45 БМП, 91 БТР, 743 бронемашины, 28 РСЗО, включая семь HIMARS и шесть MLRS, восемь ЗРК.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #МО РФ
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