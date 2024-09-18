Власти Тверской области объявили о частичной эвакуации Торопца

ПВО отражает массовую атаку украинских ударных беспилотников в Торопце Тверской области. Об инциденте сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В Торопце Тверской области идет процесс тушения пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом», - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.

Властями принято решение о частичной эвакуации населения. В целом, обстановка в населенном пункте находится под контролем, сообщил губернатор области Игорь Руденя. Эвакуация проводится в целях безопасности людей. Представители всех оперативных служб находятся на местах.

Украинские националисты практически ежедневно пытаются атаковать объекты на территории приграничных регионов при помощи ударных беспилотников. Большинство дронов успешно уничтожаются.

Только накануне средства противовоздушной обороны засекли и уничтожили в небе над Брянской областью 15 украинских беспилотников.