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Средства ПВО уничтожили 15 украинских дронов над Брянской областью

Еще один беспилотник был сбит над территорией Курской области.
2024-09-17 09:18:51
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских дронов над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, украинские военные попытались атаковать объекты на территории России. Для этого использовались дроны самолетного типа.

Военнослужащие ВС РФ уничтожили 15 БПЛА над Брянской областью. Кроме того, еще один беспилотник был сбит над территорией Курской области.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

#Минобороны России #пво #беспилотник #бпла #Брянская область #дроны
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