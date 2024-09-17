Средства ПВО уничтожили 15 украинских дронов над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских дронов над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, украинские военные попытались атаковать объекты на территории России. Для этого использовались дроны самолетного типа.

Военнослужащие ВС РФ уничтожили 15 БПЛА над Брянской областью. Кроме того, еще один беспилотник был сбит над территорией Курской области.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.