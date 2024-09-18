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Огромная «урожайная» Луна взошла над Москвой

В это время Луна находится на максимально близком расстоянии от Земли, поэтому кажется больше и ярче обычного.
Ян Брацкий 2024-09-18 04:18:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Полная Луна осветила небо над Москвой в ночь со вторника на среду. На опубликованных кадрах спутник Земли застыл над Кремлем и жилыми домами. Ясная погода позволила рассмотреть явление в деталях.

Сентябрьское полнолуние еще называют «урожайным» или суперлунием. Такое название ему дали североамериканские индейцы. Оно знаменовало собой приближение дня осеннего равноденствия. В этом году оно выпадает на 22 сентября.

Суперлуние возникает тогда, когда спутник приближается к Земле на максимально близкое расстояние. Во время прохождения по эллиптической орбите Луна кажется гораздо ярче и больше, чем обычно.

Около месяца назад над Кремлем запечатлели еще одно яркое астрономическое явление - «осетровую Луну». Так называется полнолуние в последний летний месяц.

#Москва #космос #Луна #суперлуние
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