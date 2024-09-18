Огромная «урожайная» Луна взошла над Москвой

Полная Луна осветила небо над Москвой в ночь со вторника на среду. На опубликованных кадрах спутник Земли застыл над Кремлем и жилыми домами. Ясная погода позволила рассмотреть явление в деталях.

Сентябрьское полнолуние еще называют «урожайным» или суперлунием. Такое название ему дали североамериканские индейцы. Оно знаменовало собой приближение дня осеннего равноденствия. В этом году оно выпадает на 22 сентября.

Суперлуние возникает тогда, когда спутник приближается к Земле на максимально близкое расстояние. Во время прохождения по эллиптической орбите Луна кажется гораздо ярче и больше, чем обычно.

Около месяца назад над Кремлем запечатлели еще одно яркое астрономическое явление - «осетровую Луну». Так называется полнолуние в последний летний месяц.