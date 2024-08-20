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Редкая «осетровая Луна» попала на камеры в небе над Кремлем

В этом августе суперлуние - наибольшее сближение Луны с Землей - совпало с «голубой Луной», в следующий раз подобное сочетание можно будет увидеть только в 2037 году.
Елизавета Кондрикова 2024-08-20 02:31:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Камеры запечатлели редкое астрономическое событие над Кремлем - «осетровую Луну» в небе в ночь полнолуния с 19 на 20 августа. В такое время Луна особенно яркая и большая, и видно ее отовсюду.

В этом году суперлуние совпало с «голубой Луной» - сам спутник не будет окрашен голубым цветом, а так называют третье полнолуние в астрономическом сезоне. Под суперлунием астрологи понимают явление, когда полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны с Землей.

Пользователи Сетей активно делятся фотографиями редкой Луны, настолько большим спутник нашей планеты бывает раз в 15-20 лет. Близко к Земле он будет располагаться до 21 августа.

В следующий раз подобное сочетание суперлуния и «голубой Луны» будет наблюдаться только в 2037 году.

#Москва #Кремль #Земля #Луна #полнолуние #осетровая луна
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