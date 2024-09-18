МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФСБ показала кадры задержания жителя Приморья, финансировавшего ВСУ

Задержанный переводил ВСУ деньги для покупки оружия, боеприпасов и обмундирования.
Ян Брацкий 2024-09-18 03:54:40
© Фото: УФСБ России по Хабаровскому краю © Видео: УФСБ России по Хабаровскому краю

Сотрудники ФСБ задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в государственно измене. По версии следствия, он оказывал финансовую помощь боевикам киевского режима.

«Установлено, что задержанный осуществил переводы личных денежных средств с использованием криптовалютных инструментов для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, с задержанным проводятся следственные действия.

В минувший понедельник ФСБ задержала жителя Ростовской области, готовившего теракты по заданию украинских спецслужб. Задержанный оказался уроженцем одной из стран СНГ. После приезда в Россию он изготовил две самодельные бомбы и планировал осуществление диверсий.

#в стране и мире #ФСБ #ВСУ #приморье #Задержание #Госизмена
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 