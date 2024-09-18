ФСБ показала кадры задержания жителя Приморья, финансировавшего ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в государственно измене. По версии следствия, он оказывал финансовую помощь боевикам киевского режима.

«Установлено, что задержанный осуществил переводы личных денежных средств с использованием криптовалютных инструментов для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, с задержанным проводятся следственные действия.

В минувший понедельник ФСБ задержала жителя Ростовской области, готовившего теракты по заданию украинских спецслужб. Задержанный оказался уроженцем одной из стран СНГ. После приезда в Россию он изготовил две самодельные бомбы и планировал осуществление диверсий.