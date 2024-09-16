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В Ростовской области задержали готовившего теракты диверсанта

Уроженец одной из стран СНГ прошел подготовку на базе ГУР под Киевом.
Сергей Лебедев 2024-09-16 10:22:24
© Фото: ФСБ РФ, РИА Новости © Видео: ФСБ России

В Ростовской области сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали мужчину, готовившего теракты по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, уроженец одной из стран СНГ приехал в Россию и изготовил два взрывных устройства. С их помощью он планировал осуществить диверсионные атаки.

Отмечается, что иностранец прошел подготовку в полевом лагере ГУР под Киевом. У него изъяли средства связи и взрывные устройства.

На злоумышленника заведено уголовное дело. Сейчас ведется следствие.

#в стране и мире #Теракт #ФСБ #Ростовская область #Диверсия #ГУР #Задержание
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