МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Тор-М2» группировки «Центр» сбил ракету Storm Shadow в зоне СВО

Ракету удалось засечь в момент подъема, после чего боевой расчет «Тора» захватил цель и поразил ее точным залпом.
2024-09-18 06:01:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Центр» уничтожили ракету Storm Shadow, запущенную боевиками ВСУ по нашим позициям.

Опасную цель обнаружили во время мониторинга воздушного пространства. Действовать пришлось быстро. Экипаж ЗРК опытный, не раз уничтожал воздушные цели различного класса.

«По разным целям приходилось работать: по беспилотникам, по крылатым ракетам. Крайняя цель была Storm Shadow. Перед ударом она поднимается и в этот момент мы ее захватили, произвели пуск и попали», - рассказал командир расчета ЗРК «Тор-М2» с позывным «Саян».

Благодаря современному радиолокационному оборудованию комплекса его экипаж легко и точно находит воздушные цели в контролируемом пространстве и эффективно поражает их.

Большая точность позволяет расчету уничтожать до восьми воздушных целей с использованием одного боекомплекта. При этом, станция блокирует удары по «своим», эффективно разделяя цели.

С первого дня спецоперации расчеты «Торов» занимаются прикрытием наземных сил от возможных ударов противника с воздуха. Чаще всего их используют для поражения БПЛА, ракет, самолетов и вертолетов врага. «Тор» может стрелять с места и на ходу. Для развертывания антенны и пуска не требуется много времени.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #пво #ракета #Storm Shadow #ЗРК «Тор-М2»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 