«Тор-М2» группировки «Центр» сбил ракету Storm Shadow в зоне СВО

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Центр» уничтожили ракету Storm Shadow, запущенную боевиками ВСУ по нашим позициям.

Опасную цель обнаружили во время мониторинга воздушного пространства. Действовать пришлось быстро. Экипаж ЗРК опытный, не раз уничтожал воздушные цели различного класса.

«По разным целям приходилось работать: по беспилотникам, по крылатым ракетам. Крайняя цель была Storm Shadow. Перед ударом она поднимается и в этот момент мы ее захватили, произвели пуск и попали», - рассказал командир расчета ЗРК «Тор-М2» с позывным «Саян».

Благодаря современному радиолокационному оборудованию комплекса его экипаж легко и точно находит воздушные цели в контролируемом пространстве и эффективно поражает их.

Большая точность позволяет расчету уничтожать до восьми воздушных целей с использованием одного боекомплекта. При этом, станция блокирует удары по «своим», эффективно разделяя цели.

С первого дня спецоперации расчеты «Торов» занимаются прикрытием наземных сил от возможных ударов противника с воздуха. Чаще всего их используют для поражения БПЛА, ракет, самолетов и вертолетов врага. «Тор» может стрелять с места и на ходу. Для развертывания антенны и пуска не требуется много времени.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.