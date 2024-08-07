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Расчет ЗРК «Тор-М2» уничтожил дрон ВСУ с боекомплектом

Дрон был нацелен на тыловые районы Херсонской области.
2024-08-07 05:19:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России показало кадры работы зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Днепр», который обнаружил и уничтожил вражеский беспилотник самолетного типа.  

Заняв позицию, бойцы с помощью радиолокационной станции кругового обзора обнаружили приближающийся вражеский БПЛА. Они произвели пуск ракеты на уничтожение. Дрон с боекомплектом был нацелен на тыловые районы Херсонской области.

Цель была поражена в кратчайшие сроки.

«Обнаружили ударный БПЛА... Отработали сами. Цель шла в сторону юга», - приводит оборонное ведомство слова начальника расчета ЗРК с позывным «Ялта».

«Тор» чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет. Прикрывает войска, командные пункты, и защищает населенные пункты с мирными жителями от воздушных атак противника. Способен как стрелять с места, так и вести огонь в движении без остановок. При этом для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска не требуется много времени.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Министерство обороны #беспилотник #Тор-М2 #уничтожение #расчет
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