МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Германия приостановила новые поставки оружия Израилю

По сообщению агентства Reuters, это объясняется тем, что Берлин столкнулся с судебными исками, которые обвиняют страну в нарушении гуманитарного права.
Елизавета Кондрикова 2024-09-18 22:09:41
© Фото: IMAGO, Kira Hofmannphotothek.de Globallookpress

Германия приостановила поставки оружия в Израиль из-за судебных исков, которые обвиняют Берлин в нарушении гуманитарного права на фоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственный источник, близкий к немецкому Министерству экономики.

По данным источника, Берлин стал меньше одобрять экспорт оружия в Тель-Авив в 2024 году - на категорию «вооружение» было выделено всего €32 тыс.

Поставки будут приостановлены, пока Германия не решит юридические вопросы, уточняет агентство. В данном случае речь идет о судебных исках, один из них рассматривался в Международном суде ООН.

Напомним, по данным Минздрава Палестины, с начала конфликта в секторе Газа в октябре прошлого года погибли более 42 тысяч человек. Треть всех погибших - дети. В Газе подчеркивают, что жертвами стали мирные жители, которые не имели отношения к ХАМАС.

#Германия #Ближний Восток #Израиль #поставки оружия #гуманитарное право #министерство экономики
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 