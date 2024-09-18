Германия приостановила новые поставки оружия Израилю

Германия приостановила поставки оружия в Израиль из-за судебных исков, которые обвиняют Берлин в нарушении гуманитарного права на фоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственный источник, близкий к немецкому Министерству экономики.

По данным источника, Берлин стал меньше одобрять экспорт оружия в Тель-Авив в 2024 году - на категорию «вооружение» было выделено всего €32 тыс.

Поставки будут приостановлены, пока Германия не решит юридические вопросы, уточняет агентство. В данном случае речь идет о судебных исках, один из них рассматривался в Международном суде ООН.

Напомним, по данным Минздрава Палестины, с начала конфликта в секторе Газа в октябре прошлого года погибли более 42 тысяч человек. Треть всех погибших - дети. В Газе подчеркивают, что жертвами стали мирные жители, которые не имели отношения к ХАМАС.