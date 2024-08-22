В Курской области наладили снабжение войск на мотоциклах и БПЛА

Рев двигателя у лесопосопосадок курского приграничья. В эту ясную, солнечную погоду мощный «Град» все равно ударит - причем полным пакетом. В направляющих РСЗО - 40 реактивных снарядов.

Расчет «Града» группировки войск «Север» накрывает целый квадрат, где засели боевики. Воздушная разведка сообщила точные данные места, где пытается спрятаться враг. Дело сделано - расчет покидает позицию. Скоро опять на боевой выезд.

«Для нас цели - это поражение живой силы противника, а также техники, скопления техники, командные пункты, прикрытие наших войск. Враг пытается сломить нас, но мы не поддаемся этому», - говорит командир БМ-21 «Град» с позывным «Тушила».

А это уже глубокая ночь - к взлету готовится экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. Под крыльями - ФАБ-500. Три буквы и три цифры, которые наводят на боевиков панический страх. Модернизированные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции - точное и грозное оружие.

Бронетехника и отряды пехоты ВСУ в зоне поражения. Разведка сообщает: цели ликвидированы. Экипаж Су-34 возвращается на базу. На горизонте уже встает солнце.

Авиация ВКС России, как, впрочем, и реактивная артиллерия, работают в тесной связке с нашими штурмовыми подразделениями.

Наши штурмовики продолжают выдавливать врага. Снабжение подразделений налажено. На мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах и БТР нашим бойцам доставляют воду, лекарства, продукты, боекомплект.

На участках, где проехать по разным причинам сложно или вовсе невозможно, специалисты материально-технического обеспечения группировки «Север» активно используют дроны.

Доставляют весь рацион - от консервов и сухпайков до горячих блюд в термосах. В Курской области сейчас жарко, воды нужно больше. Расчеты БПЛА справляются.

«Даем сигнал жестами оператору на камере. Допустим, вот этот жест - открыть сбросник, он открывает. Непосредственно когда закрепил, все - закрыть. Вот эта команда дает понять оператору, что сброс на месте - можно лететь», - показывает старший оператор БПЛА с позывным «Буратино».

Опытные инструкторы обучают операторов и инженеров БПЛА, как правильно общаться жестами, находясь на расстоянии. Вообще в подразделении МТО созданы все условия для подготовки расчетов беспилотников. Даже сборке учат. В классах - симуляторы на компьютерах, на учебных базах - препятствия, которые имитируют перепады высоты.

«Нам нужно понять ветер - с какой стороны дует, поэтому мы часто метео запрашиваем. Также проверяем наличие РЭБ - как противник им пользуется. Точность попадания нужно каждый раз оттачивать. Ну и со временем, впоследствии навык улучшается», - говорит оператор БПЛА позывной «Кит».

А вот боевыми дронами наши расчеты БПЛА атакуют противника как в курском приграничье, так и на Харьковском направлении. Это кадры боевой работы операторов спецназа «Ахмат». Сбросы ВОГов с беспилотников прямо в опорники врага. В арсенале подразделения есть и дроны - камикадзе.

Беспилотник - разведчик уже в воздухе, тем временем инженеры уже подготовили ударный FPV-дрон. Снаряд - самодельный. Осталось только дождаться команды к взлету.

Таким снарядом расчет добивает уже подстреленный нашим минометом вражеский бронеавтомобиль «Козак». Он должен был вывезти остатки разбитого штурмового отряда ВСУ из района белгородского приграничья. Но до места назначения украинская машина так и не доехала.