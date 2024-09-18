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Путин объяснил рост численности ВС РФ оснащением новых военных округов

В понедельник президент России подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации до 2 389 130 человек.
Елизавета Кондрикова 2024-09-18 20:24:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Увеличение численности российской армии направлено среди прочего на кадровое оснащение новых военных округов, заявил президент России Владимир Путин, отметив важность высокого качества боевой учебы.

«Нужно решить ключевую задачу - обеспечить комплектование Вооруженных сил подготовленным и обученным личным составом. В том числе имею в виду части и соединения постоянной боевой готовности новых военных округов», - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития Вооруженных Сил России в условиях специальной военной операции.

Отдельно российский лидер призвал к совместной работе Министерства обороны России и администрации субъектов страны, а также федеральных и региональных органов власти.

Напомним, в понедельник Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии до 2 389 130 человек. При этом 1 500 000 человек из этого числа будут иметь статус военнослужащих. 

Президент также напомнил, что указ вступит в силу 1 декабря текущего года.

#ВС РФ #Российская армия #Владимир Путин #личный состав #новые военные округа
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