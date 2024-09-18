Путин объяснил рост численности ВС РФ оснащением новых военных округов

Увеличение численности российской армии направлено среди прочего на кадровое оснащение новых военных округов, заявил президент России Владимир Путин, отметив важность высокого качества боевой учебы.

«Нужно решить ключевую задачу - обеспечить комплектование Вооруженных сил подготовленным и обученным личным составом. В том числе имею в виду части и соединения постоянной боевой готовности новых военных округов», - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития Вооруженных Сил России в условиях специальной военной операции.

Отдельно российский лидер призвал к совместной работе Министерства обороны России и администрации субъектов страны, а также федеральных и региональных органов власти.

Напомним, в понедельник Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии до 2 389 130 человек. При этом 1 500 000 человек из этого числа будут иметь статус военнослужащих.

Президент также напомнил, что указ вступит в силу 1 декабря текущего года.