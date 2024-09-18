Мать троих детей Дурова назвала Telegram совместно нажитым имуществом

Мать троих детей российского предпринимателя Павла Дурова заявила, что Telegram является их «совместно нажитым имуществом». Ирина Болгар обвинила основателя мессенджера в невыполнении устных и письменных договоренностей, пишет RT.

«Давались обещания, которым я искренне верила, что мои дети и я будем всегда иметь доступ к семейным активам, несмотря на то что наш брак не был официально зарегистрирован, и к совместно нажитому имуществу, включая главный актив - Telegram», - заявила Болгар.

Она добавила, что все значимые семейные активы зарегистрированы на Павла Дурова.

Напомним, 24 августа в Париже задержали Павла Дурова. Предпринимателя обвиняют в отказе сотрудничать с французскими властями и в соучастии в преступлениях, которые осуществляются посредством Telegram. Позже основателя мессенджера отпустили под залог в размере пяти миллионов евро.

Также в конце прошлого месяца стало известно об обвинении Павла Дурова со стороны бывшей супруги Ирины Болгар. Она подала в один из судов Женевы иск о физическом насилии в отношении их общего ребенка.