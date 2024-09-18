МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мать троих детей Дурова назвала Telegram совместно нажитым имуществом

По словам Ирины Болгар, мессенджер является главным семейным активом.
Сергей Лебедев 2024-09-18 18:58:41
© Фото: lukomore. org Global Look Press

Мать троих детей российского предпринимателя Павла Дурова заявила, что Telegram является их «совместно нажитым имуществом». Ирина Болгар обвинила основателя мессенджера в невыполнении устных и письменных договоренностей, пишет RT.

«Давались обещания, которым я искренне верила, что мои дети и я будем всегда иметь доступ к семейным активам, несмотря на то что наш брак не был официально зарегистрирован, и к совместно нажитому имуществу, включая главный актив - Telegram», - заявила Болгар.

Она добавила, что все значимые семейные активы зарегистрированы на Павла Дурова.

Напомним, 24 августа в Париже задержали Павла Дурова. Предпринимателя обвиняют в отказе сотрудничать с французскими властями и в соучастии в преступлениях, которые осуществляются посредством Telegram. Позже основателя мессенджера отпустили под залог в размере пяти миллионов евро.

Также в конце прошлого месяца стало известно об обвинении Павла Дурова со стороны бывшей супруги Ирины Болгар. Она подала в один из судов Женевы иск о физическом насилии в отношении их общего ребенка.

#дети #суд #имущество #мессенджер #павел дуров #ирина болгар
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 