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Цивилева встретилась с представителями рабочей группы по вопросам СВО

В задачи рабочей группы входит постоянный мониторинг обеспечения военнослужащих и решение других вопросов, связанных с проведением СВО, участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам патриотического воспитания молодежи.
2024-09-18 18:11:35
© Фото: ТРК «Звезда»

Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева встретилась с представителями рабочей группы по вопросам специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Замглавы оборонного ведомства встретилась с представителями верхней и нижней палат российского парламента. В ходе беседы речь шла о взаимодействии органов власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты участников спецоперации и членов их семей.

Были затронуты вопросы внедрения единых стандартов региональных мер поддержки участников СВО, изменения динамики количества обращений, касающихся несовершенства базы нормативно-правового регулирования, проблем материально-технического обеспечения и выплат.

Цивилева указала на возможность соединить специалистов рабочей группы с сотрудниками Минобороны,  фонда «Защитники Отечества» и провести анализ вопросов и функционала, которым занимается рабочая группа.

Накануне Цивилева и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова обсудили меры соцподдержки для детей участников специальной военной операции. Совещание состоялось в Военно-социальном центре Минобороны России. В ходе встречи Цивилева отметила, что особое внимание уделяется помощи и поддержке семей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #СВО #цивилева
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