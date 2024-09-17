Цивилева и Львова-Белова обсудили соцподдержку детей участников СВО

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова обсудили меры соцподдержки для детей участников специальной военной операции. Об этом сообщает МО РФ.

Российское оборонное ведомство уточняет, что совещание состоялось в Военно-социальном центре Минобороны России.

«Мы особое внимание уделяем помощи и поддержке семей. Если в фонде - это демобилизованным, ветеранам, то в периметре Минобороны - действующим военнослужащим», - подчеркнула Цивилева.

Замминистра отметила, что для военнослужащих и ветеранов важно понимание, что о семье и детях позаботятся, что они находятся под охраной и помощью государства.

Она рассказала, что направления деятельности по этой теме разнообразные - от получения образования и устройства в детсады до трудоустройства жен. Еще Цивилева отметила, что налажено взаимодействие с крымским детским лагерем «Артек».

Львова-Белова в свою очередь отметила помощь МО РФ в доставке гумпомощи в новые регионы. Военные дают возможность безопасно провезти эти грузы.

«И я хотела бы предложить свою помощь с точки зрения гуманитарных штабов уполномоченного, которые есть в новых четырех регионах. Предлагаем и помощь семьям с детьми, где это необходимо», - заявила детский омбудсмен.

Цивилева и Львова-Белова обсудили и вопросы выплат участникам СВО и членам их семей, а также вопросы взыскания алиментов с денежного довольствия участников спецоперации.

Ранее сообщалось, что Цивилева проверила жилье для семей бойцов СВО в Северной Осетии.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.