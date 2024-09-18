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Суд отпустил замдиректора школы в Челябинске, где произошло нападение

Также не был арестован и заместитель директора охранного предприятия.
Сергей Лебедев 2024-09-18 17:35:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня Центральный районный суд Челябинска отпустил из-под стражи заместителя директора школы №68, где в минувший понедельник подросток с молотком напал на одноклассников и учителя. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Следствие просило отправить Сергея Дементьева в следственный изолятор до 16 ноября этого года. Однако обвиняемый будет дожидаться суда на свободе.

Кроме того, суд не стал арестовывать и заместителя директора охранного предприятия, отвечающего за безопасность в школе, Сергея Ялманова.

Напомним, ранее стало известно, что в отношении мужчин заведены уголовные дела. Сергею Дементьеву предъявили обвинение по статье о халатности, а Сергею Ялманову - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью.

#школа #свобода #арест #суд #челябинск #нападение #молоток
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