Суд отпустил замдиректора школы в Челябинске, где произошло нападение

Сегодня Центральный районный суд Челябинска отпустил из-под стражи заместителя директора школы №68, где в минувший понедельник подросток с молотком напал на одноклассников и учителя. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Следствие просило отправить Сергея Дементьева в следственный изолятор до 16 ноября этого года. Однако обвиняемый будет дожидаться суда на свободе.

Кроме того, суд не стал арестовывать и заместителя директора охранного предприятия, отвечающего за безопасность в школе, Сергея Ялманова.

Напомним, ранее стало известно, что в отношении мужчин заведены уголовные дела. Сергею Дементьеву предъявили обвинение по статье о халатности, а Сергею Ялманову - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью.