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Гуцул: русскоязычных наказывают в Молдавии за другое мнение

Власти страны ущемляют права тех, кто не считает Россию агрессором.
Сергей Лебедев 2024-09-18 16:42:22
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Молдавские власти ущемляют в правах русскоязычных граждан, наказывая их за иное мнение. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» заявил Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.

«У нас русскоязычные граждане в Молдавии ущемляются в правах. Ущемляются права гагаузов, которые разговаривают на родном и на русском языке. Нас сегодня наказывают за то, что мы другого мнения», - говорит политик.

Она добавила, что власти страны вместо того, чтобы трудиться на благо своих людей, работают против оппозиции и России.

Напомним, ранее глава Гагаузии заявила, что Молдавию ждет бунт, в случае решения властей в лице президента Майи Санду объединиться с Румынией. По мнению Евгении Гуцул, народ восстанет.

#Москва #Россия #Молдавия #русский язык #наш эксклюзив #евгения гуцул #ущемление прав
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