Молдавию ждет бунт, в случае решения властей в лице президента Майи Санду объединиться с Румынией. По мнению главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, молдавский народ восстанет. Своим видением ситуации она поделилась с ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я думаю, если правительство и Майя Санду пойдут на такие шаги по объединению с Румынией, то народ восстанет, взбунтуется. Потому что Республика Молдова образовалась раньше, чем Румыния», - подчеркнула Гуцул.

Но не только Гагаузия выступает против таких шагов по интеграции с Румынией, добавила Гуцул. Она рассказала, что второй крупный молдавский город Бельцы с преимущественно русским населением также против объединения с соседней страной.

«В нем практически полностью русскоязычное население. У нас очень много регионов на севере Молдовы, которые тоже выступают за то, чтобы мы были независимой, нейтральной, суверенной страной», - рассказала Гуцул агентству.

Глава Гагаузии призвала сохранить свою идентичность как молдавского народа. которая будет потеряна в случае объединения с Румынией, в то время как заявления из соседней страны или кажутся глупыми, или настораживают.

Девятого мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что молдавский язык есть, и он будет, а вот президент Санду останется «темным пятном в истории Молдавии». Невзирая на усилия политика, молдавский язык и самобытность останутся, равно как культура и идентичность молдаван, подытожила Захарова.