Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Россией за ночь

Российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России за ночь с 30 на 31 августа. Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что это была еще одна пересеченная Россией атака киевского режима по ее объектам.

«Два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и по одному над территориями Орловской и Курской областей», - говорится в сообщении.

Ранее за прошлые сутки силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников.

Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.