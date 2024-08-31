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Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Россией за ночь

Два беспилотника сбиты под Белгородом и по одному под Орлом и Курском.
2024-08-31 08:26:13
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России за ночь с 30 на 31 августа. Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что это была еще одна пересеченная Россией атака киевского режима по ее объектам.

«Два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и по одному над территориями Орловской и Курской областей», - говорится в сообщении.

Ранее за прошлые сутки силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников.

Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #беспилотник #бпла #Орловская область #Курская область #белгородская область #ВСУ
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