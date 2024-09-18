Литва передаст Украине военную помощь на сумму до 50 млн евро

Литва до конца текущего года намерена передать Украине военную помощь на сумму от €40 млн до €50 млн, часть средств будет направлена на развитие производства дальнобойного оружия. Об этом сообщил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас.

«В этом году объемы нашей военной помощи Украине составили €153 млн. До конца года стоимость дополнительной помощи будет от €40 млн до €50 млн», - сказал он.

Уточняется, что в пакет военной помощи также войдут системы ПВО ближнего радиуса действия, радары и оборудование для разминирования. Отдельно отмечалось, что средства будут направлены на изготовление ракеты-дрона «Паляница».

В августе Минобороны страны обещало передать Киеву 14 бронетранспортеров М113 американского производства и зенитные ракетные комплексы малой дальности с ракетами. Сообщалось, что с начала конфликта на Украине Вильнюс выделил на помощь Украине более €641 млн.