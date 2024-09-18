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Литва передаст Украине военную помощь на сумму до 50 млн евро

В очередной пакет военной помощи войдут системы ПВО ближнего радиуса действия, радары и оборудование для разминирования, сообщил глава Минобороны Литвы.
Елизавета Кондрикова 2024-09-18 15:32:08
© Фото: Yauhen Yerchak, Keystone Press Agency Globallookpress

Литва до конца текущего года намерена передать Украине военную помощь на сумму от €40 млн до €50 млн, часть средств будет направлена на развитие производства дальнобойного оружия. Об этом сообщил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас.

«В этом году объемы нашей военной помощи Украине составили €153 млн. До конца года стоимость дополнительной помощи будет от €40 млн до €50 млн», - сказал он.

Уточняется, что в пакет военной помощи также войдут системы ПВО ближнего радиуса действия, радары и оборудование для разминирования. Отдельно отмечалось, что средства будут направлены на изготовление ракеты-дрона «Паляница».  

В августе Минобороны страны обещало передать Киеву 14 бронетранспортеров М113 американского производства и зенитные ракетные комплексы малой дальности с ракетами. Сообщалось, что с начала конфликта на Украине Вильнюс выделил на помощь Украине более €641 млн.

#в стране и мире #Украина #Литва #помощь Украине #лауринас касчюнас
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