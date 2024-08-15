Литва передаст Украине 14 БТР М113 и ЗРК малой дальности

Литва собирается передать Украине в августе 14 бронетранспортеров М113 американского производства и зенитные ракетные комплексы малой дальности с ракетами. Об этом сообщило оборонное ведомства страны.

В поставку также войдут противодронные системы, индивидуальные противодронные глушители, вездеходы с запчастями, погрузчики, винтовки, боеприпасы, дымовые устройства, приспособления к оружию и их части.

Отмечается, что Вильнюс потратил на военную помощь Киеву более 641 миллиона евро с начала конфликта.

В ведомстве дополнили, что общая поддержка составила более 1 миллиарда евро.

Ранее стало известно о подготовке Литвы к отправке солдат на Украину.