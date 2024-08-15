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Литва передаст Украине 14 БТР М113 и ЗРК малой дальности

Поставки должны пройти в августе.
Мария Зайцева 2024-08-15 22:18:25
© Фото: Christian Spicker via www.imago-www.imago-images.de Globallookpress

Литва собирается передать Украине в августе 14 бронетранспортеров М113 американского производства и зенитные ракетные комплексы малой дальности с ракетами. Об этом сообщило оборонное ведомства страны.

В поставку также войдут противодронные системы, индивидуальные противодронные глушители, вездеходы с запчастями, погрузчики, винтовки, боеприпасы, дымовые устройства, приспособления к оружию и их части.

Отмечается, что Вильнюс потратил на военную помощь Киеву более 641 миллиона евро с начала конфликта.

В ведомстве дополнили, что общая поддержка составила более 1 миллиарда евро.

Ранее стало известно о подготовке Литвы к отправке солдат на Украину.

#в стране и мире #БТР #ЗРК #Украина #Литва #военная помощь #поставки
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