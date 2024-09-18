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ВСУ потеряли танк Leopard за сутки боев на Курском направлении

Всего за сутки неприятель лишился 23 единиц бронетехники, из которых было потеряно два танка.
2024-09-18 14:09:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что враг на Курском направлении потерял за сутки два танка, один из которых оказался танком Leopard. 

Всего же враг лишился 23 единиц броневой техники. Также в их число вошли пять боевых машин пехоты, из них два CV-90, бронетранспортер и 15 других боевых бронированных машин. 

Кроме этого, сообщается, что противник потерял свыше 400 боевиков. Помимо этого, список его потерь пополнили четыре орудия полевой артиллерии, два миномета и 12 автомобилей. 

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ бросили раненых, убегая из села Борки в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #танки #Курская область #Леопард #Потери противника
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