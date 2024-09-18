ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили боевую бронированную машину противника в приграничном Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Бронетехника ВСУ была обнаружена в ходе разведывательных мероприятий - она находилась в районе одной из лесополос.

Проанализировав разведданные, российские военнослужащие решили применить беспилотную авиацию. В результате они добились прямого попадания FPV-дрона. Это и стало причиной уничтожения боевой бронированной машины врага.

Это подтверждают кадры объективного контроля, которые и зафиксировали пожар бронемашине противника.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ бросили раненых, убегая из села Борки в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.