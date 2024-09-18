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ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину ВСУ в Курской области

Вражеская бронетехника загорелась в результате попадания российского FPV-дрона.
2024-09-18 14:56:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили боевую бронированную машину противника в приграничном Курской области. Об этом сообщает Минобороны России. 

Бронетехника ВСУ была обнаружена в ходе разведывательных мероприятий - она находилась в районе одной из лесополос. 

Проанализировав разведданные, российские военнослужащие решили применить беспилотную авиацию. В результате они добились прямого попадания FPV-дрона. Это и стало причиной уничтожения боевой бронированной машины врага. 

Это подтверждают кадры объективного контроля, которые и зафиксировали пожар бронемашине противника. 

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ бросили раненых, убегая из села Борки в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #бронетехника #Курская область #уничтожение #FPV-дроны
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