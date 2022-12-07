Огненные вспышки и дымные следы: яркие кадры с учений «Ларос-2022»
Министерство обороны РФ опубликовало кадры с учений России и Лаоса «Ларос-2022», которые завершились накануне. В мероприятиях участвовали подразделения Восточного военного округа и Народной армии Лаоса, всего более 800 военнослужащих из обеих стран.
Традиционный лозунг учений - «Плечом к плечу за мир и безопасность». Ранее сообщалось об активной фазе учений на полигоне Бан Пэн, в рамках которой военнослужащие разгромили условных боевиков.
В церемонии закрытия со стороны Лаоса приняли участие министр обороны страны Тянсамон Тяннялат, начальник Генерального штаба Камлиенг Утхакайсон, замначальника Генерального штаба Пхансэнг Бунпхан, с российской стороны - старший оперативной группы от Восточного военного округа Владимир Куликов.
Цель мероприятий - укрепление дружбы между двумя народами и сотрудничества между вооруженными силами государств. Следующие учения «Ларос» пройдут в России.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов