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Огненные вспышки и дымные следы: яркие кадры с учений «Ларос-2022»

15:26 07.12.2022
Следующие учения «Ларос» пройдут в России.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ опубликовало кадры с учений России и Лаоса «Ларос-2022», которые завершились накануне. В мероприятиях участвовали подразделения Восточного военного округа и Народной армии Лаоса, всего более 800 военнослужащих из обеих стран.

Традиционный лозунг учений - «Плечом к плечу за мир и безопасность». Ранее сообщалось об активной фазе учений на полигоне Бан Пэн, в рамках которой военнослужащие разгромили условных боевиков.

В церемонии закрытия со стороны Лаоса приняли участие министр обороны страны Тянсамон Тяннялат, начальник Генерального штаба Камлиенг Утхакайсон, замначальника Генерального штаба Пхансэнг Бунпхан, с российской стороны - старший оперативной группы от Восточного военного округа Владимир Куликов.

Цель мероприятий - укрепление дружбы между двумя народами и сотрудничества между вооруженными силами государств. Следующие учения «Ларос» пройдут в России.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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