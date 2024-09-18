«Выбирают худших»: Захарова оценила назначение Каллас еврочиновницей

Запад проводит негативный отбор кандидатов на должности в Евросоюзе, заявила «Звезде» официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя номинацию экс-премьера Эстонии Кайи Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

«Такое ощущение, что они отбирают людей либо очевидно не соответствующих профессиональным требованиям, либо аморальных, либо с такими изъянами, когда не то что лидерские позиции - а вообще надо проходить какие-то курсы реабилитации или образовательный какой-то ликбез. У меня ощущение, что они ищут худших, а не лучших», - сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что история Каллас полна всего, против чего прибалтийские страны, казалось бы, протестовали.

«Бесконечный блат, номенклатура. Служение всем господам вне зависимости от политической ориентации - главное, чтобы было поближе к власти. Неважно - советская это власть, нацистская или либерально-демократическая - им все равно. Это их исторический путь такой. Отсюда и постоянное предательство всех идеалов, о которых они заявляют. Вся история ее семьи такова», - сказала Мария Захарова.

Вторая характеристика Каллас - это чудовищная ненависть к России и русским, считает представитель МИД России. В том числе и к тем, кто проживает на территории Эстонии, где она была одним из руководителей.

Однако предыдущие еврочиновники не были лучше, отметила Захарова. Она напомнила про нынешнего главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который говорил о прекрасном саде и джунглях, разделяя мир на якобы достойных и недостойных. Кроме того, представитель МИД отметила коррупционные скандалы вокруг Урсулы Фон дер Ляйен, связанные с миллиардами, потраченными на закупку вакцин.

«Тенденция очевидна. Выбирают не лучших, а тех, кто удобен, кто уязвим, кем можно управлять», - резюмировала Мария Захарова.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен обнародовала предложение по новому составу Еврокомиссии, в котором утвердила кандидатуру Кайи Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности.