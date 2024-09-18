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Евкуров передал звезду Героя РФ родным погибшего в ходе СВО лейтенанта

В честь гвардии лейтенанта Андрея Водопьянова назвали школу в Красногорске, где он учился.
2024-09-18 12:58:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров передал звезду Героя России родителям гвардии лейтенанта Андрея Водопьянова, погибшего на полях сражений специальной военной операции. Об этом сообщает МО РФ.

В гимназии №4 в Красногорске, где учился Водопьянов, состоялся торжественный митинг - теперь она носит его имя. В этом мероприятии также приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, мать героя Татьяна Водопьянова, отец Владимир и сестра Елизавета. 

Группа Водопьянова 22 мая 2024 года, действуя на островах Херсонской области, столкнулась с засадой, организованной украинской ДРГ. Александр дал команду на отход и руководил действиями группы вплоть до отступления в точку эвакуации, несмотря на два полученных ранения, но в итоге был убит украинским дроном. В российском оборонном ведомстве отмечают, что группа при этом выполнила боевую задачу. 

«Заветы Суворова "Сам погибай, но товарища выручай" у него были в крови. Хочу выразить огромную благодарность родителям, естественно, в первую очередь за воспитание такого парня, за то, что этот парень в свое время читал те книжки, смотрел те фильмы, воспитывался как настоящий герой, как патриот своей страны», - подчеркнул Евкуров. 
 

Губернатор региона Андрей Воробьев также подчеркнул, что он гордится Водопьяновым. Воробьев отметил, что гвардии лейтенант выполнял долг достойно - как ради тех, кем он командовал, так и ради страны в целом. 

Ранее Юнус-Бек Евкуров вручил орден Кутузова старейшему соединению ВДВ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Юнус-Бек Евкуров #Герой России #золотая звезда #Александр Водопьянов
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