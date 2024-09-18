Евкуров передал звезду Героя РФ родным погибшего в ходе СВО лейтенанта

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров передал звезду Героя России родителям гвардии лейтенанта Андрея Водопьянова, погибшего на полях сражений специальной военной операции. Об этом сообщает МО РФ.

В гимназии №4 в Красногорске, где учился Водопьянов, состоялся торжественный митинг - теперь она носит его имя. В этом мероприятии также приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, мать героя Татьяна Водопьянова, отец Владимир и сестра Елизавета.

Группа Водопьянова 22 мая 2024 года, действуя на островах Херсонской области, столкнулась с засадой, организованной украинской ДРГ. Александр дал команду на отход и руководил действиями группы вплоть до отступления в точку эвакуации, несмотря на два полученных ранения, но в итоге был убит украинским дроном. В российском оборонном ведомстве отмечают, что группа при этом выполнила боевую задачу.

«Заветы Суворова "Сам погибай, но товарища выручай" у него были в крови. Хочу выразить огромную благодарность родителям, естественно, в первую очередь за воспитание такого парня, за то, что этот парень в свое время читал те книжки, смотрел те фильмы, воспитывался как настоящий герой, как патриот своей страны», - подчеркнул Евкуров.



Губернатор региона Андрей Воробьев также подчеркнул, что он гордится Водопьяновым. Воробьев отметил, что гвардии лейтенант выполнял долг достойно - как ради тех, кем он командовал, так и ради страны в целом.

Ранее Юнус-Бек Евкуров вручил орден Кутузова старейшему соединению ВДВ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.