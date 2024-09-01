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Евкуров вручил орден Кутузова старейшему соединению ВДВ

Торжественная церемония вручения наград прошла в Псковской областной филармонии.
2024-09-01 17:30:01
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров вручил Псковскому гвардейскому соединению ВДВ орден Кутузова. Двум его полкам - орден Суворова. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Торжественная церемония прикрепления к боевым знаменам соединения и полков орденов Кутузова и Суворова состоялась в Псковской областной филармонии.

Замминистра обороны поздравил личный состав соединения с 85-й годовщиной образования и зачитал обращение Андрея Белоусова. В нем говорилось, что военнослужащие дивизии были и остаются примером добросовестного служения Родины на протяжении всей своей многолетней истории.

«Дивизия прошла поистине героический путь по полям сражения ВОВ, всех послевоенных вооруженных конфликтов на Северном Кавказе и Грузии, Балканах и Южной Осетии, вписав золотыми буквами в историю ВДВ примеры доблести, мужества и славы», - сказал генерал-полковник.

Кроме того, военнослужащих соединения наградили орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами и «За отвагу».

Ранее в день ВДВ заместитель главы Минобороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил государственные награды в зоне СВО военнослужащим подразделений Воздушно-десантных войск. Награды получили бойцы группировки войск «Днепр», которые проявили мужество, героизм и отвагу при выполнении боевых задач.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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