Захарова предложила подождать реакции Запада на кибератаку в Ливане

Кибератака, в результате которой произошла массовая детонация пейджеров в Ливане, требует расследования и внимания международного сообщества. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. По ее словам, очевидна попытка разжечь большой конфликт.

«Мы видим, как регион буквально подталкивается к большому крупномасштабному противостоянию. Используется любая возможность, чтобы столкнуть людей, которые и так десятилетиями пытались найти выход из очень сложных исторических противоречий. Поэтому нужно сделать немало, чтобы предотвратить подобный сценарий», - отметила дипломат.

Мария Захарова предложила подождать показательной реакции Запада, который якобы пропагандирует права человека, защиту детей, мирного населения и даже готов зачастую нарушать суверенитет других государств под видом этих целей.

«Давайте посмотрим, какая будет западная реакция», - сказала официальный представитель МИД РФ.

Также дипломат напомнила о другой стороне вмешательств США в дела о терактах. После подрыва «Северных потоков» они делают все возможное, чтобы скрыть ответственных.

Напомним, ранее Мария Захарова заявила, что произошедшее является актом гибридной войны против Ливана. По ее словам, случившееся стало серьезным вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия.