МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова предложила подождать реакции Запада на кибератаку в Ливане

Официальный представитель МИД РФ отметила, что произошедшее требует тщательного расследования.
Сергей Лебедев 2024-09-18 12:45:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Кибератака, в результате которой произошла массовая детонация пейджеров в Ливане, требует расследования и внимания международного сообщества. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. По ее словам, очевидна попытка разжечь большой конфликт.

«Мы видим, как регион буквально подталкивается к большому крупномасштабному противостоянию. Используется любая возможность, чтобы столкнуть людей, которые и так десятилетиями пытались найти выход из очень сложных исторических противоречий. Поэтому нужно сделать немало, чтобы предотвратить подобный сценарий», - отметила дипломат.

Мария Захарова предложила подождать показательной реакции Запада, который якобы пропагандирует права человека, защиту детей, мирного населения и даже готов зачастую нарушать суверенитет других государств под видом этих целей.

«Давайте посмотрим, какая будет западная реакция», - сказала официальный представитель МИД РФ.

Также дипломат напомнила о другой стороне вмешательств США в дела о терактах. После подрыва «Северных потоков» они делают все возможное, чтобы скрыть ответственных.

Напомним, ранее Мария Захарова заявила, что произошедшее является актом гибридной войны против Ливана. По ее словам, случившееся стало серьезным вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия.

#Мария Захарова #МИД России #ливан #наш эксклюзив #детонация #пейджер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 