Российские войска поразили цех сборки беспилотников на Украине

Минобороны России сообщает о том, что российским военнослужащим удалось поразить украинский цех сборки беспилотных летательных аппаратов.
Кроме этого, были поражены объекты энергетики Украины. Они обеспечивали работу военно-промышленного комплекса, контролируемого киевским режимом.
Также российские средства огневого поражения нанесли урон украинской аэродромной инфраструктуре.
Еще в российском оборонном ведомстве сообщили, что были поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.
Ранее МО РФ опубликовало кадры ликвидации пунктов временной дислокации противника в Херсонской области на правом берегу Днепра - их уничтожили фугасными авиабомбами.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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