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Российские войска поразили цех сборки беспилотников на Украине

Также были поражены неприятельские объекты энергетики и аэродромная инфраструктура.
2024-09-18 12:23:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о том, что российским военнослужащим удалось поразить украинский цех сборки беспилотных летательных аппаратов. 

Кроме этого, были поражены объекты энергетики Украины. Они обеспечивали работу военно-промышленного комплекса, контролируемого киевским режимом.

Также российские средства огневого поражения нанесли урон украинской аэродромной инфраструктуре. 

Еще в российском оборонном ведомстве сообщили, что были поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.

Ранее МО РФ опубликовало кадры ликвидации пунктов временной дислокации противника в Херсонской области на правом берегу Днепра - их уничтожили фугасными авиабомбами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Украина #беспилотники #Огневое поражение #Цеха сборки
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