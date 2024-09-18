Российские войска поразили цех сборки беспилотников на Украине

Минобороны России сообщает о том, что российским военнослужащим удалось поразить украинский цех сборки беспилотных летательных аппаратов.

Кроме этого, были поражены объекты энергетики Украины. Они обеспечивали работу военно-промышленного комплекса, контролируемого киевским режимом.

Также российские средства огневого поражения нанесли урон украинской аэродромной инфраструктуре.

Еще в российском оборонном ведомстве сообщили, что были поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.

Ранее МО РФ опубликовало кадры ликвидации пунктов временной дислокации противника в Херсонской области на правом берегу Днепра - их уничтожили фугасными авиабомбами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.