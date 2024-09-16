МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пленный заявил, что не хотел видеть Зеленского главой государства

Дмитрий Павлюк рассказал о принудительной массовой мобилизации в его стране.
2024-09-16 12:04:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятый в плен российскими бойцами военнослужащий ВСУ Дмитрий Павлюк заявил, что не голосовал за Владимира Зеленского на выборах и выступал против того, чтобы он был главой государства. Видеозапись с рассказом пленного публикует Министерство обороны РФ.

«Зеленский - я за него не голосовал. И не хотел, чтобы он был президентом», - поделился он.

Пленный признался, что раньше зарабатывал достойные деньги, строил планы на будущее и дальнейшую жизнь, однако сейчас все изменилось. У большинства соотечественников произошло то же самое, многие потеряли дома, которые были разрушены в ходе боев.

Дмитрия мобилизовали. Сотрудники ТЦК встретили его на улице по дороге на работу, вручили повестку и принудительно доставили в военкомат. Большинство людей в его роте - мобилизованные, а средний возраст сослуживцев составляет 45 лет. Павлюк указал на низкий моральный дух в подразделениях ВСУ из-за тяжелых потерь и констатировал, что большинство украинцев не хотят участвовать в боевых действиях - людям страшно.

Ранее другой украинец рассказал, как случайно попал в плен к российским военным, и обвинил командование ВСУ в бесчеловечном отношении к подчиненным.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #пленный #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 