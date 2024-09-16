Пленный заявил, что не хотел видеть Зеленского главой государства

Взятый в плен российскими бойцами военнослужащий ВСУ Дмитрий Павлюк заявил, что не голосовал за Владимира Зеленского на выборах и выступал против того, чтобы он был главой государства. Видеозапись с рассказом пленного публикует Министерство обороны РФ.

«Зеленский - я за него не голосовал. И не хотел, чтобы он был президентом», - поделился он.

Пленный признался, что раньше зарабатывал достойные деньги, строил планы на будущее и дальнейшую жизнь, однако сейчас все изменилось. У большинства соотечественников произошло то же самое, многие потеряли дома, которые были разрушены в ходе боев.

Дмитрия мобилизовали. Сотрудники ТЦК встретили его на улице по дороге на работу, вручили повестку и принудительно доставили в военкомат. Большинство людей в его роте - мобилизованные, а средний возраст сослуживцев составляет 45 лет. Павлюк указал на низкий моральный дух в подразделениях ВСУ из-за тяжелых потерь и констатировал, что большинство украинцев не хотят участвовать в боевых действиях - людям страшно.

Ранее другой украинец рассказал, как случайно попал в плен к российским военным, и обвинил командование ВСУ в бесчеловечном отношении к подчиненным.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.