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Иран опроверг данные о том, что посол в Ливане потерял глаз

Ранее газета The New York Times сообщила, что дипломат при взрыве пейджера потерял один глаз и серьезно повредил другой.
Сергей Лебедев 2024-09-18 11:06:19
© Фото: Lebanese Presidency OfficeKeystone Press Agency

Посольство Ирана в Бейруте назвало ложью публикацию газеты The New York Times о травмах глаз посла исламской республики Моджтабы Амани, полученными им якобы при детонации пейджера. В дипмиссии отметили, что процесс лечения дипломата проходит хорошо.

«Опубликованные слухи о физическом состоянии и зрении господина Амани - ложь», - говорится в заявлении.

Ранее в NYT со ссылкой на двух членов Корпуса стражей исламской революции сообщили, что посол потерял один глаз и серьезно повредил другой.

«Травмы Амини оказались более серьезными, чем первоначально сообщал Иран, и он будет эвакуирован в Тегеран для лечения», - отмечали собеседники издания.

Напомним, накануне в Ливане произошла массовая детонация пейджеров. По различным оценкам погибли до 11 человек, 4 000 получили различные травмы. По предварительным данным, устройства могли быть заминированы израильскими спецслужбами и подорваны дистанционно.

 

Ранее в беседе со «Звездой» политолог Яков Кедми рассказал, что операция по подрыву пейджеров не является чем-то уникальным. Подобные методы уже использовались израильтянами.

#Иран #Бейрут #ливан #глаз #ранение #посол #пейджер #Моджтаб Амани
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