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ВС РФ освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области

Населенные пункты были освобождены наступающими подразделениями группировки войск «Север».
2024-09-16 12:06:12
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области. Об этом сообщает Минобороны России. 

Уточняется, что подразделения группировки освободили эти населенные пункты, продолжая наступательные действия. 

Также в этом регионе было нанесено огневое поражение формированиям восьми украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг, Плехово и Покровский. 

Всего же за сутки на Курском направлении противник потерял более 350 боевиков и 13 единиц бронетехники - два танка и 11 других боевых бронированных машин. 

Также враг лишился двух артиллерийских орудий, трех минометов, двух пусковых установок РСЗО, включая одну М270 MLRS американского производства, и восьми автомобилей. 

Ранее сообщалось, что орудия «Нона-С» разгромили позиции противника в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #освобождение #Курская область #приграничье #Борки #Успеновка
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