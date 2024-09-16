ВС РФ освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что подразделения группировки освободили эти населенные пункты, продолжая наступательные действия.

Также в этом регионе было нанесено огневое поражение формированиям восьми украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг, Плехово и Покровский.

Всего же за сутки на Курском направлении противник потерял более 350 боевиков и 13 единиц бронетехники - два танка и 11 других боевых бронированных машин.

Также враг лишился двух артиллерийских орудий, трех минометов, двух пусковых установок РСЗО, включая одну М270 MLRS американского производства, и восьми автомобилей.

Ранее сообщалось, что орудия «Нона-С» разгромили позиции противника в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.