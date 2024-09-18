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Участник СВО из Челябинска начал делать антенны для боевых товарищей

Во время участия в боевых действиях Юрий Юшков на собственном опыте понял, как важна связь на передовой.
Мария Герман 2024-09-18 11:21:22
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Участник спецоперации из Челябинска Юрий Юшков, получивший ранение, в тылу помогает российским бойцам. Он изготавливает антенны, которые будут усиливать сигнал и радиус действия радиостанций. О важности радиосвязи Юрий знает исходя из собственного опыта - воевал в Чернигове, Брянске и Конотопе.

«У нас радиосвязи никакой не было. У нас связь была: громче крикнешь, лучше услышишь. Связи абсолютно никакой, что делать, как, куда бежать. Может, из-за этого, по просьбе своих боевых товарищей, я в настоящий момент оказался в этом цехе», - говорит Юшков.

В последней командировке получил три контузии. Пришлось уйти из зоны боевых действий из-за инвалидности. Тем не менее Штык, как его нарек командир отряда из-за постоянной готовности действовать, нашел, как помогать боевым товарищам.

Помогают участникам спецоперации люди со всей России. Семья из Владивостока заботится о тех, кто сейчас выполняет задачи на передовой - изготавливает спальники-невидимки. Их делают из специальной ткани, способной отражать инфракрасные лучи. Поддерживают производство на региональном уровне. Супруги получили грант от местного Министерства экономического развития.

«Они у нас единственные в Приморском крае и возможно на Дальнем Востоке, кто производит такую продукцию. Это производство семейное, и уже на протяжении 10 лет они работают у нас в Приморском крае», - говорит заместитель министра экономического развития Приморского края Евгения Чавкина.

В этом году рассчитывают на дальнейшую поддержку, в планах увеличить производственные мощности, чтобы выполнять заказы на СВО не только от волонтеров, но и от Минобороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #челябинск #антенны #СВО
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