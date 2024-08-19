Волонтер рассказала о плетении невидимых для тепловизоров масксетей

Машины с гуманитарной помощью сегодня вереницами едут в сторону Курской области из самых разных регионов. Фуры загружаются продуктами, оргтехникой, холодильниками, микроволновками, вещами, игрушками. Везут все необходимое для людей потерявших свои дома.

Работают волонтеры круглосуточно. Отправляют помощь не только пострадавшим, но и нашим военным. Помимо медикаментов, дронов, тепловизоров, комплексов РЭБ вяжут и уникальные маскировочные сети.

«Наши сети плетутся очень просто, обучение человека занимает всего навсего пять минут. Плести их очень просто. Главная особенность, что их не видно в тепловизор», - рассказала волонтер Мария Карпенко.

Готовится такая сеть действительно просто. Их плетут и в гаражах, и цехах. При этом изделие вовсе не содержит секретных материалов. Ткань гражданская, отечественная.

Стоимость одной такой сетки всего-навсего полторы тысячи рублей, но на самом деле она бесценна. Ее своими руками плетут старики, женщины, дети, и она спасает жизни. Скрывает от вражеских тепловизоров не только людей, но и машины, танки, комплексы ПВО. Сети очень помогли в первые дни нападения боевиков бойцам теробороны.

«Мы вышли со своим гражданским оружием, встали на этих кольцах и фактически не допускали того, чтобы какие-то диверсионные группы вторглись дальше. Когда мы взяли под охрану эти кольца на перекрестках, начали подъезжать гражданские машины, которые были расстреляны, где находились раненые. Наши ребята-волонтеры, которые до этого учились, они просто им оказывали первую медицинскую помощь», - сказал командир подразделения теробороны с позывным Сатана.

Благодаря помощи и действиям заранее подготовленных бойцов теробороны, в Курской области удалось сдержать противника на многих направлениях. Сейчас неонацистов из Курской области гонят подразделения Министерства обороны, добровольческого корпуса. Бьют боевиков из всех стволов, берут в плен целыми взводами, что укрепляет дух и бойцов теробороны, а также жителей области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.