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FT: Россия в мае обогнала США по объему поставок газа в Европу

В издании отмечают, что в мае Россия поставила 15% от общего объема поставок газа в Европу, что превышает показатели США впервые с августа 2022 года.
Елизавета Кондрикова 2024-06-16 22:47:15
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency Globallookpress

Россия в мае 2024 года обогнала США по поставкам газа в Европу, несмотря на попытки европейского региона снизить импорт российского газа, показатели России превысили американские впервые за почти два года. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании ICIS.

«Импорт газа из России в Европу впервые почти за два года превысил поставки из США в мае, несмотря на усилия региона отучить себя от российского ископаемого топлива», - приводит РИА Новости текст публикации.

Издание отмечает, что Европа испытывает сложности в процессе снижения зависимости Европы от газа из России. В особенности зависимы от поставок из РФ страны Восточной Европы, добавляет автор публикации.

В мае доля поставок газа и сжиженного природного газа в Европу из США составила 14%, что является наиболее низким показателем с августа 2022 года. Москва же в свою очередь поставила 15% газа от общего объема поставок в европейский регион.

Уточняется, что специалисты ожидают подъем уровня производства газа в США, а также увеличение поставок российского газа в Азию этим летом. Это может сказаться на объемах поставок в Европу.

Напомним, ранее в МИД Швеции заявили, что страны ЕС намерены включить в 14-й пакет санкций против РФ запрет на импорт российского СПГ.

#Россия #сша #Европа #поставки газа #российский газ
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