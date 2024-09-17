Разведчики «Южной» группировки войск обнаружили и уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» замаскированную позицию артиллеристов ВСУ на Северском направлении спецоперации. Кадры боевой работы публикует Минобороны РФ.

Позицию националистов вскрыли разведчики, после чего уточнили координаты противника и передали их командованию.

Замаскированное орудие и расчет были уничтожены прямым попаданием барражирующего боеприпаса. Средства объективного контроля подтвердили уничтожение цели.

Накануне бойцы подразделений войск «Север» уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку в Сумской области. Вместе с ней был уничтожен и боевой расчет.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.