МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ уничтожили «Ланцетом» украинскую САУ в Сумской области

Удар барражирующим боеприпасом нанесли военнослужащие группировки войск «Север».
2024-09-16 16:37:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской самоходки в Сумской области. Она стала добычей военнослужащих подразделения группировки войск «Север».

Передвижение неприятельской самоходной артиллерийской установки было замечено операторами средств воздушной разведки. 

Проанализировав полученные данные, российские военные приняли решение ударить по САУ, не дожидаясь, пока она прибудет на огневую позицию. 

Неприятельская самоходка была поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет». При этом объективный контроль, который осуществлялся средствами воздушной разведки, показал уничтожение самоходки после взрыва.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили М270 MLRS ВСУ в Сумской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #САУ #уничтожение #сумская область #ланцет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 