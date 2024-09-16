ВС РФ уничтожили «Ланцетом» украинскую САУ в Сумской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской самоходки в Сумской области. Она стала добычей военнослужащих подразделения группировки войск «Север».

Передвижение неприятельской самоходной артиллерийской установки было замечено операторами средств воздушной разведки.

Проанализировав полученные данные, российские военные приняли решение ударить по САУ, не дожидаясь, пока она прибудет на огневую позицию.

Неприятельская самоходка была поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет». При этом объективный контроль, который осуществлялся средствами воздушной разведки, показал уничтожение самоходки после взрыва.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили М270 MLRS ВСУ в Сумской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.