«Бабу-ягу» ВСУ накрыли плотным огнем на Авдеевском направлении

Бойцы группировки войск «Центр» уничтожили украинский гексакоптер «Баба-яга» на Авдеевском направлении спецоперации. Охоту за дронами противника расчеты ПВО ведут круглые сутки.

«На счету моего подразделения на этом направлении 13 сбитых БПЛА "Баба-яга". Эти экземпляры были сбиты ночью из стрелкового вооружения. Сбиваем дроны также с помощью ПЗРК "Верба" и зенитных установок. Используем установки "Утес". Все это в комплексе помогает уничтожать воздушные цели», - рассказал командир зенитной батареи с позывным Юджин.

По словам бойцов, в случае обнаружения дрона по нему отрабатывают из всего имеющегося арсенала. По низколетящим беспилотникам стреляют из автоматов и пулеметов, гладкоствольных ружей и 23-мм зенитных установок ЗУ-23-2.

Дроны самолетного типа «приземляют» при помощи переносных зенитных ракетных комплексов. Работа важная и незаменимая, так как зенитчики прикрывают наземные силы от нападения с неба, сохраняя жизни солдат, вооружение и технику.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.