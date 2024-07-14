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Тульские десантники протаранили «Бабу Ягу» FPV-дроном в небе над ДНР

Украинский гексакоптер «Баба Яга» направлялся к нашим позициям, чтобы сбросить на них мины.
2024-07-14 17:27:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Ударный беспилотник тульских десантников протаранил украинский дрон «Баба Яга» в небе над Раздоловкой в Донецкой народной республике. Кадры с камеры нашего беспилотника публикует Минобороны России.

Гексакоптер летел в сторону наших позиций для сброса мин. Оценив обстановку оператор-десантник принял решение таранить вражеский дрон. Набрав высоту, он зашел на удобную траекторию и протаранил беспилотник ВСУ, который взорвался в воздухе.

Преимуществом ударных дронов, которые используют наши военнослужащие в зоне СВО, являются маневренность и высокая скорость, более 100 километров в час. Это позволяет догонять цели, которые движутся на высокой скорости и поражать их с высокой степенью эффективности.

Обычно целями операторов становятся вражеские укрепления, замаскированные блиндажи, иностранная бронетехника. Кроме того, такие дроны активно используются для корректировки огня артиллерии.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #бпла #ДНР #Тульские десантники #FPV-дрон #Баба Яга
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