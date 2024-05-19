Усик победил Фьюри и завоевал титул абсолютного чемпиона мира

Украинский боксер Александр Усик одержал победу в поединке с 35-летним британцем Тайсоном Фьюри и стал абсолютным чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Двенадцатираундовый бой состоялся в Эр-Рияде. В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун. Теперь на счету 37-летнего боксера 22 победы на профессиональном ринге.

Украинский и британский боксер Александр Усик и Тайсон Фьюри должны были встретиться 29 апреля 2023 года. Тогда бой за звание абсолютного чемпиона мира должен был состояться на стадионе «Уэмбли» в британской столице. Но переговоры между Усиком и Фьюри сорвались из-за финансовой составляющей.