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Усик победил Фьюри и завоевал титул абсолютного чемпиона мира

В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун. 
Ирина Егорова 2024-05-19 03:10:32
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Украинский боксер Александр Усик одержал победу в поединке с 35-летним британцем Тайсоном Фьюри и стал абсолютным чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Двенадцатираундовый бой состоялся в Эр-Рияде. В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун.  Теперь на счету 37-летнего боксера 22 победы на профессиональном ринге.

Украинский и британский боксер Александр Усик и Тайсон Фьюри должны были встретиться 29 апреля 2023 года. Тогда бой за звание абсолютного чемпиона мира должен был состояться на стадионе «Уэмбли» в британской столице. Но переговоры между Усиком и Фьюри сорвались из-за финансовой составляющей. 

#Спорт #бокс #титул #поединок #Александр Усик #нокдаун #Тайсон Фьюри #абсолютный чемпион мира
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