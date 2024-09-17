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Российские бойцы пресекли пять попыток прорыва ВСУ в Курской области

В Курской области продолжается охота наших штурмовиков на группы вражеских боевиков, которые прячутся в лесах.
Андрей Лазарев 2024-09-17 21:48:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Курской области продолжается наступление российской армии, подразделений группировки войск «Север». За сутки военные уничтожили 400 боевиков и 19 единиц техники, включая четыре танка и шведскую БМП CV-90. Наши бойцы пресекли пять попыток прорыва ВСУ в Медвежьем и Веселом.

Сразу в шести населенных пунктах приграничья, среди которых Любимовка, Малая Локня и Дарьино по боевикам била авиация в частности вертолеты МИ-28, наносились удары ствольной и реактивной артиллерии, а также шли вперед наши штурмовые отряды.

Любимовка в Кореневском районе имеет стратегическое значение. Во-первых, там находится важный опорный пункт противника. И судя по всему, продвижение нашей армии в направлении этого населенного пункта фактически и буквально разрезает плацдарм ВСУ в приграничье. Все потому что к востоку от Любимовки есть населенный пункт Зеленый Шлях, через него проходит дорога, по которой осуществляется снабжение подразделений врага. Ее важно занять и все к этому идет.

Кроме того, когда противник будет выбит из Зеленого Шляха, в конечном итоге это приведет к окружению большой части группировки ВСУ к северу от этого населенного пункта.

В Глушковском районе враг так и не сумел реализовать свой замысел - прорваться к административному центру Глушково и занять железнодорожную станцию. Все попытки пресекаются нашими подразделениями - российские бойцы поражают живую силу и технику противника.

Сегодня также стали известны детали операции десантников по освобождению поселка Снагость. Сначала наши бойцы выявили позиции врага, их опорные и наблюдательные пункты, огневые точки на подступах, а затем начали молниеносный штурм с разных направлений. Вперед пошла пехота под прикрытием БМД, буквально сминая оборону ВСУ. С воздуха штурмовиков поддерживали операторы беспилотников. Удар был неожиданным для врага. Вскоре Снагость перешла под полный контроль российской армии.

«Мы погашали их при движении огнем, чтобы они не успели даже среагировать. И поднять голову, чтобы выстрелить или даже подумать выстрелить в нас. Мы зашли в населенный пункт, закрепились, зачистили ближайшие дома», - рассказал старшина с позывным «Дельфин».

Напомним, 12 сентября в Минобороны России сообщили об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области за двое суток, среди которых также числился поселок Снагость. В оборонном ведомстве также показали кадры его освобождения.

#Минобороны РФ #ВС РФ #Курская область #ВСУ #потери ВСУ #Снагость
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