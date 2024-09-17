Минобороны показало кадры освобождения села Снагость Курской области

Минобороны России опубликовало кадры освобождения подразделениями ВДВ населенного пункта Снагость в приграничном районе Курской области. На момент штурма группировка боевиков ВСУ успела закрепиться на его улицах.

Систему обороны противника удалось вскрыть благодаря данным разведки. После чего десантники решили использовать эффект неожиданности и под прикрытием бронегруппы на БМД-2 ворвались в село.

«Преодолели первую линию обороны ВСУ и начали обрабатывать лесопосадки с танков. Не давали им поднять голову. Заехав в населенный пункт молниеносно вышли на свои рубежи. Залетели в тыл, спешились, разгрузили боекомплект, выставили круговую оборону», - рассказал командир парашютно-десантной роты с позывным «Муравей».

Бойцов штурмовых подразделений с воздуха прикрывали операторы БПЛА. Они предупреждали о вскрытых огневых точках противника и отслеживали его передвижение. Закрепившись в населенном пункте наши бойцы перешли к обороне.

Ранее Минобороны России перечислило освобожденные населенные пункты в Курской области. Помимо села Снагость это Апанасовка, Бяхово, Викторовка, Вишневка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка и Десятый Октябрь.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.